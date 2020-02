Napoli-Torino, Longo rilancia la vecchia coppia d’attacco

La tentazione è diventata una necessità e, adesso, ecco la riprova del campo. Domani sera, nel delicatissimo incrocio di Napoli, il nuovo Toro di Moreno Longo lo sarà ancora di più perché il tecnico granata sta seriamente pensando di scommettere sulla coppia Belotti-Zaza fin dal fischio d’ inizio. Il Gallo e il ragazzo di Policoro è il racconto di un’ amicizia che durante la finestra di mercato di gennaio ha avuto l’ effetto di frenare le possibili voglie di fuga di Zaza: offerte sul suo conto sono arrivate, ma se sono cadute nel vuoto è stato anche perché al numero undici del Torino sarebbe dispiaciuto interrompere il dialogo con l’ amico capitano.

Belotti scalpita, Zaza anche: contro il Napoli, stanco per le energie mentali spese per fermare il Barcellona in Champions, i due amici potrebbero avere l’ occasione che aspettano da tempo. Sullo sfondo resta Verdi, chiamato a scalare gerarchie impensabili solo qualche settimana fa: l’ acquisto più caro dell’ era Cairo sembra destinato ad una pausa in panchina nella notte dove il Toro non può fare la comparsa.

Fonte: La Stampa