Napoli-Torino, in programma domani alle ore 20.45, non vedrà il San Paolo delle grandi occasioni. Complice la passata partita di Champions contro il Barcellona e la prossima gara di coppa Italia contro l’Inter, al San Paolo non ci sarà il tutto esaurito.

Resta media la disponibilità per i distinti, in esaurimento invece la Curva B superiore.