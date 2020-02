Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha parlato delle multe in onda su Televomero.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Credo che a Gattuso non abbiano consentito di mettersi in mezzo sulla questione multe. De Laurentiis non ha ancora dimenticato, è ancora nervoso. Non dimentichiamo che hanno offeso suo figlio. I calciatori possono anche baciare la maglia, ma non hanno rispettato la società in quel frangente”.