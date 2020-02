Gazzetta su Milik: “Rinnovo, disaccordo su tutto! Le ultime sul suo futuro”

Festa di compleanno per Arek Milik, ma il futuro a Napoli sembra tutto tranne che definito. Le cronache raccontano anche di una trattativa di rinnovo contrattuale mai decollata (scadenza 2021), non a caso visto le pesanti multe e le azioni legali che De Laurentiis intende portare avanti per una questione di principio. Ufficialmente la discussione si è arenata sulla clausola (che il polacco non vuole) e anche sull’ ingaggio. Dunque praticamente su tutto.

Questo fa pensare che a fine stagione il centravanti finisca sul mercato, visto che il Napoli non ha intenzione di perdere a parametro zero un calciatore acquistato a soli 22 anni dall’ Ajax per ben 33 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport