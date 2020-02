Futuro Koulibaly, parla l’avvocato: “Sua permanenza legata ad un solo fattore. Ammutinamento?”

Fulvio Marrucco, avvocato del centrale senegalese attualmente in forza al Napoli, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Futuro di Kalidou? Parlo da amico e tifoso, essendo estraneo ad ogni notizia che riguardi il suo mercato: credo che molto dipenderà dalla qualificazione del Napoli in Champions per il prossimo anno”.

“Il ragionamento è chiaro; se la società non dovesse qualificarsi per la prossima edizione di Champions, mancherebbero i fondi per sostenere ingaggi importanti come quelli di Koulibaly. De Laurentiis sarebbe il primo ad accettare volentieri – in questa ipotesi – la possibilità di poterlo salutare. Si tratta di esigenze economiche”.

“Conseguenze ammutinamento? Al momento tutto fermo, manca il presidente del Collegio e non è stata presentata nessuna istanza”.