Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla conferenza stampa di Gennaro Gattuso, tenutasi quest’oggi alle 13:00.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gattuso dice quello che pensa, anche se non è normale che Meret e Lozano vengano accantonati in questo modo. Lo capisco, ma spero che almeno per il portiere sia una scelta transitoria. Il messicano non ha più futuro qui, Raiola dovrà trovargli una nuova sistemazione”.