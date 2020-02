Faouzi Ghoulam è pronto. Sì: dopo un lungo, lunghissimo periodo di sosta obbligata a lottare contro i problemi fisici e l’ influenza, come se non ne avesse già passate a sufficienza, il mancino d’ Algeria si candida al rientro in campo.

Magari non dall’ inizio, anche se la presenza di Mario Rui sulla fascia sinistra è in dubbio in virtù delle logiche del turnover e degli impegni ravvicinati, però l’ idea di Gattuso è quella di rilanciarlo al più presto. Se accadrà con il Toro, tra l’ altro, sarebbe quasi un segno del destino: la sua ultima apparizione in campo, infatti, risale proprio alla sfida d’ andata giocata in trasferta a Torino il 6 ottobre 2019. Ovvero: 146 giorni domani. Complessivamente Ghoulam ha collezionato appena 5 presenze, tutte in campionato, saltando poi 26 partite consecutive.

In realtà il tecnico azzurro lo ha già convocato con il Cagliari e il Brescia, lasciandolo però in panchina, mentre con il Barça è rimasto in tribuna considerando che è fuori dalla lista Champions. Un passo alla volta, comunque: la priorità è riconquistare il calcio, il campo, con la maglia del Napoli. Una sfida anche personale, oltre che una necessità: a gennaio, infatti, Faouzi ha rifiutato sia la cessione in prestito al Marsiglia, sia al Lilla e al Newcastle.

Fonte: Corriere dello Sport