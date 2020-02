UFFICIALE – Allenamento insolito, le ultime su Koulibaly e Mertens!

Il Napoli ha appena concluso la sessione mattutina presso il centro sportivo di Castel Volturno. Nel mirino degli uomini di Gattuso il Torino di Longo, ospite al San Paolo sabato alle 20.45.

Nel frattempo, è stato diramato il report dell’allenamento con i relativi aggiornamenti sulle condizioni di Mertens, Koulibaly e Malcuit:

“Allenamento interamente in palestra oggi per la squadra.

Malcuit ha fatto piscina. Koulibaly ha svolto lavoro in campo e palestra. Per Mertens terapie e lavoro in palestra”.