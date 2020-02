Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, con molte probabilità non continuerà la sua avventura a Parigi. Il gioco che non riesce a convincere, la difficile convivenza fra tutti i calciatori del reparto avanzato e qualche brutta sconfitta hanno fatto pensare ad un cambio sulla panchina: due i nomi, Allegri e Sarri.

L’obiettivo numero uno è Max Allegri. Il PSG si è mosso per anticipare le concorrenti, per l’ex tecnico bianconero, visto che non è legato a nessun club. Leonardo, ds dei parigini, è un suo grande estimatore e pare che lo abbia consigliato al presidente Al Khelaifi. Nel caso non dovesse andare in porto l’operazione Allegri, il secondo nome è quello di Maurizio Sarri. La Juventus, dopo la sconfitta di ieri, si sta domanda se la scelta estiva sia stata corretta. In un incontro con il Psg, Fali Ramadani ha parlato di Maurizio, proponendolo come possibile arrivo nella prossima stagione. Come detto è un’alternativa a Max Allegri, o meglio una exit strategy nel caso la situazione dovesse precipitare. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.