Sky su Koulibaly: “Niente Psg, per il mercato ha un accordo con il Napoli…”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky vicino alle questioni azzurre, parla della questione Koulibaly a Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’interesse dei top club sul senegalese non è sicuramente una novità. Il centrale azzurro è un ragazzo d’oro, mai una parola fuori posto con la società.

Tuttavia, so per certo che ci sia stato un gentelment agreement tra Koulibaly e dirigenza partenopea, con la promessa di lasciare andare il centrale qualora arrivasse un’offerta importante.

Ad oggi, comunque, non è arrivata nessuna offerta concreta sul tavolo della dirigenza del Napoli”.