Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, si sfoga in conferenza stampa dopo la gara contro il Lione in Champions League e afferma: “Abbiamo interpretato male la gara nel primo tempo e questo ci succede spesso. Il nostro problema è che facciamo girare lentamente la palla e quando riusciamo a muoverci più velocemente possiamo far male agli avversari. Non abbiamo creato tanto, per fortuna ci sono altri 90 minuti per ribaltarla. Troppo poco per vincere in Champions”.

Sul fronte dell’arbitraggio, poi, ammette che: “In Italia ci sarebbero stati due rigori su Dybala e Ronaldo, ma qui c’è un altro metodo e dobbiamo adattarci”.