Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe trattando con l’agente di Allan per un eventuale rinnovo. C’è stato già un primo approccio non positivo. Al termine della stagione ci sarà un incontro tra la dirigenza del Napoli e l’entourage del brasiliano, che chiede 4 milioni a stagione. La richiesta difficilmente verrà accolta dal Napoli, che deve ancora capire quale sarà la situazione nelle coppe europee per la prossima stagione.

Fonte foto: SSC Napoli