Napoli, ascolta Mazzola: “Al Camp Nou si può fare, basta affidarsi al miglior azzurro!”

Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter, ha parlato ai microfoni del Mattino di vari temi importanti per gli azzurri:

“Personalmente credo nel Napoli per la partita di ritorno con il Barcellona: gli azzurri vanno al Camp Nou con la giusta consapevolezza e con qualche informazione in più. Dopo la sfida del San Paolo, Gattuso ha capito ulteriormente come giocano i blaugrana e questo non può che giocare a suo vantaggio”.

“Martedì il Napoli ha fatto una partita impeccabile, chiudendo ogni spazio in fase difensiva ed affidandosi alle enormi doti tecniche di Dries Mertens. Con lui si è sempre pericolosi, è incredibile”.