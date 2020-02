Mirabelli: “Gattuso un grande allenatore, Belotti ? Farebbe comodo al Napoli”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti a Gattuso nel corso di Radio Goal a Radio Kiss Kiss:

“Sapevo che Gattuso avesse fatto bene con il Napoli. Con il Barcellona bisognerà avere grande coraggio e provare a giocare nella metà campo avversaria. Il Barcellona va in difficoltà sul pressing alto, ma è bravo a farti male anche in un fazzoletto e se il Napoli gioca nella propria metà campo rischia di prendere tanti gol.

Belotti ? Il Milan lo trattò, solo che non riuscimmo ad accontentare il Torino. Belotti farebbe molto comodo al Napoli perché sposerebbe alla grande l’idea di calcio di Gattuso. Lui al Milan l’avrebbe voluto tantissimo perché, oltre a fare sempre gol, è un giocatore che rispecchia un po’ il Rino calciatore, dando l’anima, senza risparmiarsi mai.”