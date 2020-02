Mertens, il sarto svela a Dazn: “Abbiamo una scommessa, felice che segni ma…”

Simpatico retroscena quello raccontato dall’altro ‘Ciro‘, il sarto di fiducia del folletto belga che sta letteralmente prendendo per mano e per il cuore il popolo napoletano.

L’episodio, estratto da una lunga intervista ad opera di Dazn – autore di uno speciale approfondimento sul Mertens sia calciatore che uomo – è stato simpaticamente preso ad esempio per raccontare l’umanità e la simpatia del bomber più prolifico della storia azzurra (al pari di Hamsik):

“Spesso abbiamo fatto delle scommesse. A ogni gol, in palio mettevamo una camicia. Ricordo una stagione in cui fece 27 reti e gli dissi: basta, ora non se ne può più! (ride)”.