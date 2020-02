Emanuele Giaccherini, centrocampista in forza al Chievo, ai microfoni di DAZN ha parlato della stagione Juventus-Sarri:

“La società bianconera ha fatto una scelta, prendendo un tecnico che fa del fraseggio il perno del suo gioco. Si è visto specialmente a Napoli, col sarrismo. Alla Juve è più difficile, c’è Ronaldo che ha un modo tutto suo di giocare: certe cose non puoi chiedergli di farle, anche se è sempre a disposizione della squadra. Questa squadra è stata costruita nel corso degli anni per un determinato tipo di gioco, e Sarri ha fatto fatica ad entrarci. Mandzukic credo sarebbe stato fondamentale, ma sono state fatte altre scelte”.

Differenze fra Napoli di Sarri e Juve di Sarri: “Il gioco è più lento, è evidente. La qualità dei giocatori del Napoli era diversa, e quindi giocavano in modo diverso. Alla Juve ci sono calciatori che ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento, mentre al Napoli c’era un gioco che ti poteva portare al risultato. La Juve gioca per Ronaldo, non gioca come vuole Sarri. Purtroppo è Sarri che si deve adattare a Ronaldo e non viceversa”.