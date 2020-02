L’ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del momento del Napoli:

“Gattuso ha dato al Napoli la capacità di soffrire, di restare sempre uniti. Anche in campionato vedo questa mentalità, e gli innesti di gennaio come Demme hanno aiutato molto. L’unico appunto che mi sento di fare a Gattuso, per quanto riguarda la partita contro il Barcellona, è quello del pressing troppo difensivo. Avrei alzato la linea difensiva di qualche metro”.