Dopo la grande partita contro il Barcellona, Gennaro Gattuso prepara la formazione per sabato, la squadra di Ringhio affronterà il Torino di Longo. Secondo Sky, ci sarà una formazione diversa da solito. In attacco rivedremo Milik titolare, dato l’infortunio di Mertens. Come ala destra ci sarà probabilmente Matteo Politano, a centrocampo troverà spazio anche Elmas, escluso contro il Barcellona. In difesa rivedremo anche Hysaj.