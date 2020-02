FOTO – Milik scalpita per il Torino. poco turnover per Gattuso e sul portiere..

Mancano poco più di due giorni alla 26esima giornata di Serie A che – per gli azzurri – riserva un intrigante anticipo al San Paolo contro il Torino di Belotti & co.

Nonostante lo sforzo infrasettimanale con il Barcellona – almeno secondo SportMediaset – la formazione che andrà a schierare Gattuso non sarà molto dissimile da quella che ha strappato uno storico pareggio ai blaugrana.

In attesa di vari recuperi, difesa e centrocampo sembrano essere intoccabili.

Per l’attacco, l’unica pronosticabile variazione sarà comportata dalla presenza di Milik al posto dell’infortunato Mertens.

Per la porta la decisione – per il momento – sembra essere presa: fiducia ad oltranza per l’esperto Ospina.