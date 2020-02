Nuovo regolamento introdotto dalla Fifa in merito al prestito dei giocatori. Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

“La commissione ha approvato le nuove regolamentazioni riguardo i prestiti dei giocatori, mirati ad assicurarsi che abbiano un valido obiettivo sportivo nello sviluppo dei giovani. In accordo con le nuove regole, che sarà sottoposto al FIFA Council e al Players Status Committee, saranno introdotte delle limitazioni al prestito internazionale di giocatori di 22 anni o più vecchi dal luglio 2020. Ci sarà un periodo di transizione, dove il limite sarà di otto prestiti internazionali (sia in entrata che in uscita) per la stagione 2020/21, che scenderà a sei dal 2022/23, con un massimo di tre prestiti in entrata e tre in uscita tra medesimi club. A livello domestico, le nuove regole danno un periodo di tre anni per le associazioni che fanno parte della FIFA per implementare regole sul sistema di prestiti, che siano in linea coi principi stabiliti a livello internazionale”.