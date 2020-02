EL – Inter-Ludogorets, le formazioni ufficiali: Conte cambia in attacco

L‘Inter di Antonio Conte è pronta per scendere in campo nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. Forte del vantaggio dell’andata, non dovrebbe essere complicato superare il turno per i nerazzurri, nonostante si giochi a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Alexis Sanchez, Lukaku

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru