Il giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli parlando delle possibili manovre in attacco del Napoli:

“Mertens? Il Napoli deve rinnovargli il contratto, ma per farlo deve rispettare certi parametri. Lui continuerà a giocare su questi livelli, ed oggi questo tipo di attaccanti li paghi a prezzi altissimi. Non vorrei rivedere nuovi tormentoni in estate e giocatori seguiti per mesi e mesi. Ad esempio, se il Napoli ha la possibilità di prendere Belotti lo deve fare subito, senza perdere tempo. Parlarne solamente e tanto destabilizza solo l’ambiente. Probabilmente se la società cerca nuovi bomber, non punta su Milik e Petagna. Il polacco forse partirà e Petagna sarà dato in prestito. Schick? Mi sarebbe piaciuto vederlo qui, aveva colpito tutti”.