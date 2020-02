RIFLETTORI PUNTATI – Simbolo e trascinatore del Toro!

Nell’ultimo giorno del mese il Napoli ospita il Torino per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I granata sono in crisi nera, Mazzarri esonerato dopo il sonoro 4-0 in casa del Lecce, non vede punti dal 12 gennaio nella sfida con il Bologna (in mezzo anche un 0-7 con l’Atalanta). C’è solo un uomo su cui puntare i riflettori in questa squadra: Andrea Belotti.

Cannoniere, secondo assist man della squadra, capitano ed ultimo a lasciare il campo. Il numero nove del Torino è un tuttofare. Ripiega anche in fase difensiva in caso i suoi compagni siano in difficoltà. Ottimo tiratore, bravo nell’inserimento di testa e pericoloso in contropiede, tutte caratteristiche che, in una squadra di medio classifica, lo presentano da anni come uno dei migliori arcieri della Serie A. Tuttavia la stagione deludente dei granata, hanno bloccato anche la vena realizzativa del “Gallo” fermo a quota 9.

Nonostante qualche problema di gioco della squadra, i nostri riflettori puntano dritti su Andrea Belotti!