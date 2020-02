Nella classifica del ranking Uefa, dopo il pareggio di ieri sera contro il Barcellona, il Napoli resta al 16esimo posto (che prende in considerazione soltanto le ultime 5 stagioni) a quota 77.000 punti.

In questa stagione il Napoli ha finora totalizzato 19.000 punti che potrebbero aumentare notevolmente in caso di impresa al Camp Nou il prossimo 18 marzo. Quinta posizione per la Juventus, a quota 115.000 ed è la prima tra le italiane. Una posizione più alta, rispetto al Napoli, per la Roma, a 78.000.

Classifica:

1 Real Madrid 134.000

2 Barcellona 124.000

3 Bayern 123.000

Atletico 123.000

5 Juventus 115.000

6 Man City 110.000

7 PSG 102.000

8 Liverpool 99.000

9 Arsenal 91.000

10 Man United 88.000

11 Siviglia 87.000

12 Borussia Dortmund 85.000

13 Tottenham 85.000

14 Chelsea 83.000

15 Roma 78.000

16 Napoli 77.000

17 Lione 75.000

18 Porto 75.000

19 Shakhtar 74.000

20 Benfica 69.000

21 Ajax 67.500

22 Zenit 64.000