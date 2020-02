Quanti elogi per Gattuso! Voti altissimi in pagella per il tecnico

IL MATTINO 7 Una gara tatticamente favolosa.Non c’è una vera e propria gabbia su Messi falso nove, o meglio nove vero. Gattuso non perde uomini prima che l’argentino prenda palla,ma cerca di spingerlo via dalla zona pericolosa, cercando di schermare la partenza non appena tocca palla, non lasciando corridoi e provando anche ad evitare l’imbucata. L’errore arriva e c’è poco da piangersi addosso.

TUTTOSPORT 7 L’ha preparata bene, con quel Napoli d’attesa e lesto ad approfittare delle ripartenze. Forse nella ripresa il Napoli si abbassa un po’ troppo.

GAZZETTA 7 Prepara la partita al meglio con le forze attuali. Chiede ai suoi una prova di squadra, di carattere, la ottiene anche con degli accorgimenti tattici per saltare il primo pressing. Pesa la perdita di Mertens.

CORRIERE DELLO SPORT 7 Aveva capito in anticipo come avrebbe giocato la sua squadra, ma anche l’avversaria. Italianamente difesa e contropiede, difesa fatta con i fi occhi (una sola distrazione), contropiede ancora di più. Gol a parte, le altre occasioni da rete sono del Napoli.