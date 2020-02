Napoli, serata fra sogni e sorrisi (a metà)

Nella notte di Leo Messi a brillare è il Napoli nel suo stadio, con il pubblico che sognava da tempo di vedere il Barcellona al San Paolo. Due squadre unite da quel Diez che, più di trent’anni fa, lasciò la città catalana per scrivere la storia più bella in un luogo dove le stesse passioni per il mare e per il calcio la facevano da padroni.

Gattuso, abituato da calciatore a questo tipo di sfide, si è fatto trovare preparato infondendo nei suoi ragazzi il giusto spirito competitivo e mai arrendevole interpretando perfettamente la partita, di contrasto, che avrebbero dovuto condurre. L’inizio a basso ritmo di ambo le compagini ha subito fatto capire il rispetto reciproco e lo studio tattico dei 22 in campo prima di sferrare qualche colpo pericoloso. Il Barcellona che ha il possesso palla come marchio di fabbrica sperava di riuscire a bucare la difesa azzurra in questo modo, ma l’intero reparto, compresa la punta, è riuscito ad arginare magnificamente le giocate e le conseguenti incursioni blaugrana. Difesa attenta, alta, concentrata, finemente unita al centrocampo pressante sui portatori di palla, su la “pulce” in primis che mai ha abbattuto il muro partenopeo. Gli esterni del Barça molto larghi hanno spinto sia Insigne che Callejon a fare il doppio ruolo ripiegando in difesa quando necessario. Un lavoro arduo ma efficace che ha poi portato, quasi inaspettatamente, su ripartenza, alla rete di Dries Mertens, l’imprescindibile numero 14 che sente profondamente il senso di professionalità e responsabilità vestendo la maglia della sua consacrazione. Un gol bellissimo, il quale facilmente si trova nel suo vasto repertorio. La differenza da un giocatore normale è proprio quello sapersi creare le occasioni e disegnare palle del genere.

La seconda frazione di gioco si è aperta come la prima ed è stato, però, proprio l’infortunio di Mertens con fallo di Busquets a rompere un po’ gli equilibri palesato con il gol di Griezmann al 57’ al primo tiro in porta. Una doccia fredda che ha per un attimo demoralizzato gli azzurri. L’occasione più importante l’ha avuta poco dopo Callejon, a tu per tu con Ter Stegen, non è riuscito ad angolare il tiro sprecando un’occasione d’oro, la quale potrà essere probabilmente un rimpianto notevole.

Il 18 marzo, nell’inferno del Camp Nou, mancheranno sicuramente Busquets e Vidal per ammonizione ed espulsione, da monitorare Pique uscito per distorsione. Il ritorno sembra già una storia scritta, ma nel calcio i finali non sono mai scontati (e Manolas ne sa qualcosa…).