Meno di 48 ore per avere una certezza: Messi non è Maradona

Qualche coro all’esterno dell’albergo dove ha alloggiato, qualche applauso (e qualche fischio) all’interno del San Paolo e poco altro. Potrebbero racchiudersi così i due giorni partenopei di Lionel Messi. Nessuna emozione sul suo volto nel momento in cui è entrato nel tempio di Maradona, nessun sussulto degno di nota con la palla tra i piedi nei novanta minuti giocati.

Il numero dieci blaugrana, in quasi tutte le sue apparizioni italiane, è parso poco brillante. Ieri però ci si aspettava un impatto diverso, sia emotivo che calcistico, da quello che viene da sempre definito l’erede di Diego. E’ andato via da Napoli in punta di piedi, in sordina, come uno qualsiasi. Resta, e su questo nessuno dovrebbe avere dubbi, il più forte calciatore degli ultimi quindici anni, l’unico in grado di cambiare da solo le sorti non di un unico match, ma di una intera stagione. Non ci vengano però a dire, come hanno continuato dopo il triplice fischio di Brych, che Messi è il più forte di tutti i tempi. Il carisma di Maradona e la sua leadership in campo e fuori sono più che mai inarrivabili per l’altro talento argentino…