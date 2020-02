Nel match di ieri sera tra Napoli e Barcellona, il difensore centrale dei blaugrana, Gerard Piquè, ha lasciato il campo anzitempo per un porblema alla caviglia. Stando a quanto riportato da Marca, l’infortunio non dovrebbe essere nulla di grave e il catalano dovrebbe essere a disposizione di Quique Setien già per la prossima gara di Liga contro il Real Madrid. Nella gara di ritorno di Champions League con gli azzurri, quindi, ci sarà.