Il Napoli strappa un pareggio al Barcellona e continua a sognare.

Per qualificarsi per i quarti di finale, dopo il pareggio di ieri il Napoli deve vincere a Barcellona nel ritorno in programma il 18 marzo, oppure pareggiare ma segnando almeno due reti. Un pareggio per 0-0 darebbe la qualificazione alla squadra di Setién, un pari per 1-1 porterebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Fonte: Corriere dello Sport