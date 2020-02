Tanti esponenti del mondo sportivo, soprattutto del calcio, hanno fatto gli auguri a Dries Mertens per il record raggiunto ieri con il goal al Barcellona. 121 reti per lui con le quali ha raggiunto Marek Hamsik al primo posto della classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. L’ultimo in ordine di tempo è stato Nikola Maksimovic sul proprio profilo Instagram:

“Congratulazioni Campione!“