Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Moreno Longo, allenatore del Torino, prossimo avversario del Napoli sabato sera, ha tre dubbi da sciogliere per la formazione da mandare in campo. Il primo è in difesa con il ballottaggio tra Lyanco e Bremer, il secondo tra Lukic e Berenguer, con quest’ultimo che non è uscito molto bene dall’allenamento odierno ed il terzo è tra Zaza ed Edera per il posto accanto a Belotti. Verdi out dall 11 titolare