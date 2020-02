Gazzetta controcorrente: “Arbitraggio perfetto! Sul gol del Barcellona…”

Gara non complicatissima per il fischietto tedesco Brych, che la governa con esperienza e raziocinio. Pesante, ma ineccepibile il cartellino giallo al diffidato Busquets a inizio ripresa: il centrocampista catalano entra in modo pericoloso, con la gamba tesa, su Mertens e salterà la gara di ritorno. Non ci sarà neanche Vidal, espulso nel finale per doppio giallo: il primo è per la brutta entrata, il secondo in rapida successione per il testa a testa con Mario Rui, giustamente ammonito anch’ egli.

Regolare il gol del pari di Griezmann: sull’ imbucata di Busquets, è Di Lorenzo a tenere in gioco Semedo, autore dell’ assist per la stoccata vincente del francese. Al 26′ s.t. episodio dubbio in area blaugrana per un contatto Firpo-Callejon, ma prima c’ è il fuorigioco di Insigne. Corretti i gialli a Messi (scivolata in ritardo su Ospina) e Griezmann (trattenuta ripetuta su di un avversario in ripartenza), un po’ meno chiaro quello a Insigne al termine di un’ azione pericolosa del Napoli.

Fonte: Gazzetta dello Sport