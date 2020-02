Franco Gattuso, papà del tecnico azzurro Gennaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dell’emozione provata, nel vedere suo figlio “esordire” in Champions League, contro il Barcellona:

“Non era facile affrontare un Barcellona del genere, Gennaro è stato bravissimo. È un orgoglio. Grazie anche a tutti i tifosi del Napoli che hanno supportato la squadra. Da allenatore sta dimostrando quello che aveva già dimostrato da calciatore, è un campione. Quello di ieri era il suo esordio in Champions. È stata una grande emozione, indescrivibile. Una gioia che non finisce mai. Il Napoli non è inferiore a nessuno. A Barcellona il Napoli va a giocarsela, ha dei giocatori di altissimo livello. Mertens ha un tocco di palla unico. Solo lui poteva fare un gol del genere”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli