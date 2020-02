Francesco Modugno, giornalista e inviato Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dopo il match di ieri sera, al San Paolo, tra gli azzurri e il Barcellona:

“Il pareggio da fiducia, visto che è ottenuto contro una squadra dal calibro del Barça. Gli azzurri non hanno mai rischiato, a parte il gol, e hanno portato a casa una buona prestazione. Sicuramente sarà dura al ritorno, visto che dovranno giocare anche al Camp Nou e anche il risultato non è dei migliori, ma gli azzurri hanno fatto una grande partita di sacrificio, restando corti e compatti in tutti i reparti”.