Dries e Marek, una corona per due

Dries Mertens aggancia Marek Hamsik e diventa il capocannoniere di sempre del Napoli. Con il gol al Barcellona, il belga eguaglia il record di gol, detenuto fino al 30′ del match di ieri, dall’ex capitano azzurro.



L’aveva promesso Dries, il suo obiettivo era quello di lasciare un segno indelebile nel club partenopeo e ci è riuscito, mettendo a segno una perla dal limite dell’area che lo consacra come il bomber di sempre.



Non è solo però, perché Marek è ancora lì, in attesa del sorpasso. Anni condivisi in maglia azzurra, ben 6, e oggi condividono anche la corona del re dei bomber.



Non lo avrebbe mai detto Dries, il giorno del suo arrivo a Napoli e probabilmente ci avrebbe riso su se qualcuno gli avesse detto che, dopo sette anni in azzurro, avrebbe messo a segno 121 gol.



Ha iniziato la sua scalata il 30 ottobre del 2013, qualche mese dopo il suo arrivo, mettendo a segno il primo gol in un Fiorentina-Napoli e, qualche mese dopo, in finale di Coppa Italia, ne mise a segno un altro, sempre contro la viola.



Arrivò al Napoli, in quell’anno, da esterno offensivo e, in maglia azzurra, c’era già Marek Hamsik che aveva iniziato la sua corsa verso il primato di gol e presenze. Inizialmente come riserva di Insigne poi, qualche anno dopo, la svolta.

Via Higuain, arriva Milik: dopo poche partite, Sarri cambia la storia di Dries al Napoli: diventa il centravanti azzurro, supportato dagli immancabili Insigne e Callejon. In quella stagione, il belga mette a segno 28 gol in campionato, chiudendo la stagione 2016-2017 al secondo posto nella classifica cannonieri (a -1 da Dzeko).



Ora Mertens ha la possibilità di staccare Hamsik: basta un solo gol per prendersi la corona di bomber. C’è tempo, ma non troppo, visto che il suo contratto scade a giugno, ma c’è ancora possibilità di dare un’altra svolta, con la firma su un nuovo rinnovo.



La classifica:

1) Dries Mertens 121 gol; Marek Hamsik 121 gol;

3) Diego Armando Maradona 115 gol;

4) Attila Sallustro 108 gol;

5) Edinson Cavani 104 gol;

6) Antonio Vojak 103 gol;

7) José Altafini 97 gol;

8) Careca 96 gol;

9) Gonzalo Higuain 95 gol;

10) Lorenzo Insigne 86 gol.