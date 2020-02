Gianni Di Marzio è stato ospite sulle frequenze di TMWRadio, l’ex tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara giocata ieri tra Napoli e Barcellona:

“Il Napoli avrebbe dovuto fare di più, sai che il Barcellona con quei giocatori può punirti e segnare.

Ho visto comunque un Barcellona tirare unicamente in porta in occasione del goal, Messi si è abbassato molto giocando lontano dalla porta: non ha onorato lo stadio di Maradona”.