De Giovanni a Radio Kiss Kiss: “Avremmo firmato per un pari, oggi invece aumentano i rimpianti”

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore napoletano, è stato ospite della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss:

“Forse ieri avremmo firmato per un pari: poi vedi Insigne non servire Milik al centro, Callejon divorare una palla goal e aumentano i rimpianti per una vittoria che sarebbe stata meritata.

Il Napoli è sempre uscito palla al piede, nonostante la difesa compatta, purtroppo le grandi squadre alla prima palla goal concessagli puniscono.

Sono fiducioso per il ritorno, sono certo che il Napoli non farà brutta figura.

Giocheremo al Camp Nou, non sarà facile, ma i blaugrana avranno tante assenze e difensivamente qualcosa concederanno, bisognerà giocare con disinvoltura e provarci”.