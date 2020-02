L’ex allenatore, tra le altre, del Napoli, Franco Colomba, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della gara contro il Barcellona e di Mertens:

“Mertens è uno di quei giocatori che servono per costruire una grande squadra, gli azzurri dovrebbero ripartire da lui, perchè è maturo al 100%. Per quanto riguarda la partita, il pareggio non è un buon risultato, vista anche la prestazione che meritava di più. Nella gara di ritorno tutto dipenderà dalla fase difensiva del Napoli, se riuscirà ad essere compatta si può fare, questo Barcellona non è imbattibile“.