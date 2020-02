Si è appena concluso il primo tempo del Match valevole per l’andata degli ottavi di Champions League tra Lione e Juventus. A sorpresa, i bianconeri sono sotto dopo i primi 45 minuti per 1-0 con la rete realizzata da Tousart. Lione in completo dominio e che ha colpito anche una traversa con Toko-Ekambi.