I biglietti per la gara della 26esima giornata di Serie A di sabato 29 febbraio (ore 20:45) allo stadio San Paolo tra Napoli e Torino sono in vendita da ormai diversi giorni.

Nelle ultime ore si registra un’accelerata per la Curva B superiore, mentre è semivuota la Curva A superiore. È alta, quindi, la disponibilità anche per i Distinti Superiori e per le Tribune.

Napoli vs Torino prezzi

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.