TOP & FLOP – Sliding doors: il momento che cambia la partita (forse il destino) del Napoli…

Il Napoli al San Paolo non va oltre l’1-1 con il Barcellona. Partita ricca di sacrificio ed ordine per gli uomini di Gattuso. Due mesi fa, al momento del sorteggio, ci si aspettava una catastrofe per i partenopei, invece Insigne e compagni affrontano di petto i catalani e al novantesimo minuto sono gli azzurri a mangiarsi le mani per non aver portato a casa la vittoria. Il flop per la nostra redazione va a Callejon.

Lo spagnolo compie una partita perfetta in fase difensiva e assiste Manolas nel primo tempo che però manda a lato. Pochi minuti dopo il pareggio di Griezmann, lo spagnolo si ritrova sul destro il pallone del 2-1, ma calcia addosso a Ter Stegen. Una palla che pesa come un macigno, ma a certi livelli e, contro queste squadre, certe azioni vanno concretizzate. Viene sostituito da Politano, e Callejon sa che quel momento può essere decisivo ai fini del ritorno…