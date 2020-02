Fernando Llorente, attaccante del Napoli, non è stato convocato per la sfida di Champions contro il Barcellona per un attacco influenzale. Lo spagnolo ha sfruttato la mattina per far visita e salutare gli amici connazionali dei blaugrana. Llorente, in passato, è stato accostato al Barcellona ma poi è rimasto a Napoli. In vista dell’estate, però, la situazione potrebbe cambiare. Lo riporta Sky Sport.