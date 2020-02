Napoli-Barcellona, probabili formazioni: Meret è un caso, in attacco torna il vecchio tridente

Come riferisce Sky Sport, le scelte di Gattuso per la partita di questa sera tra Napoli e Barcellona sembrano già fatte. In porta ci sarà Ospina, con Meret che sembra diventare sempre più un caso.

In difesa spazio alla coppia Manolas-Maksimovic, mentre sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui. Confermato il centrocampo, mentre in attacco ritorna il tridente degli anni sarrist: Callejon affiancherà Mertens e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.