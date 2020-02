Gattuso ne esce rammaricato, intervistato da SportMediaset, mister Gattuso ha risposto così: “Rammaricato perchè penso che non sia un caso che hanno fatto solo un tiro, palleggiavano tanto ma non ci hanno mai bucato veramente. La squadra ha fatto una grandissima partita, quando uscivamo palla al piede eravamo sempre in linea con i terzini,salivamo bene ma ci siamo fatti fregare solo sull’azione da goal. Con Manolas potevamo uscire meglio, rammaricato per le tre palle goal. Non è detta comunque, testa al campionato e alla Coppa Italia. La chiave per vincere è prendere campo, ma penso che dobbiamo fare la stessa partita, dobbiamo fare un qualcosa di diverso sulla lunghezza della squadra e quindi come prendere.Non posso pensare positivo in assoluto, abbiamo avuto tanti alti e bassi, è una squadra questa che deve avere il fiato sul collo, visto i nostri precedente, devo lavorare con serietà e tranquillità e dopo la qualità con la rosa che abbiamo, possa aiutare. Bisogna lavorare con grande quantità”.