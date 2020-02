Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 21 in merito alla sfida di domani sera.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Messi non si attiva per 90′ minuti nel Barcellona, trova la posizione ed aspetta la palla, si attiva e la scarica per poi andarla a riprendere. Insigne sta correndo molto, sta aiutando anche a lavorare indietro. Penso che la chiave per battere il Barcellona è che le due ali, invece di andare a fare l’uno-uno largo, vengano più stretti”.