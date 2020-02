Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, fa chiarezza sugli effetti del Coronavirus sulle manifestazioni campane.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Invece, per quanto riguarda la partita Napoli-Barcellona ho chiesto al Ministro dello Sport quali fossero le precauzioni messe in campo, dal momento che il governo sta valutando le azioni da prendere per tutte le prossime partite di calcio.

Allo stato le limitazioni riguardano solo le regioni in cui vi è diffusione del virus. Massima attenzione, quindi, ma ad oggi il panico rischia di produrre danni enormi di ogni genere”.

