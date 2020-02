Niente è impossibile.

Domani sarà il grande giorno di Napoli – Barcellona al San Paolo, un partita speciale per numerosi fattori: si gioca un ottavo di finale della Champions League dopo 2 anni di assenza contro una delle squadre più forti del panorama calcistico mondiale. Si affrontano nel tempio che fu di Diego Armando Maradona, lì dove domani il numero 10 bulgara Lionel Messi cercherà far male al popolo tanto amato dal suo “padre” calcistico. Una sfida nella sfida, Messi contro Maradona: il più forte del mondo nello stadio del più forte di tutti i tempi, due argentini, due numero 10, due geni del fùtbol. Il Napoli di Gattuso cerca l’impresa, contro un Barcellona di Quique Setien in crisi societaria ma non sul terreno di gioco. Infatti gli spagnolo vengono da un 5 a 0 contro l’Eibar, di cui 4 li ha realizzati quello di Rosario. Impresa, si parla così perché il Napoli di quest’anno ha avuto più di una difficoltà in campionato, dove si trova a rincorrere in classifica. Cosa che però non è successo nelle Coppe, dove è ancora imbattuto. Anzi, vittorie di un certo peso come quella contro il Liverpool. In un San Paolo pieno, in una notte di Champions, però gli azzurri spesso e volentieri si macchiano di imprese impossibili…