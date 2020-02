Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha parlato a Radio Kiss Kiss in merito alle misure di sicurezza adottate per Napoli-Barcellona.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Si tratta di un grandissimo evento, con tantissime persone, ma le forze di polizia di Napoli sono abituate a queste cose, sia nello sport che oltre lo sport.Le forze di sicurezza di Napoli sono abituati, ma lo sono anche i cittadini e gli utenti degli impianti sportivi. Lo sanno che bisogna avere un po’ di pazienza per entrare allo stadio, in modo che tutte le misure di sicurezza siano seguite. Spero solo che si divertano in questa partita”.