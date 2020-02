Il giornalista Gianfranco Lucariello ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show a proposito di Messi e del paragone con Maradona. Queste le sue parole:

“Avevo un bel rapporto con Diego. Mi ricordo una volta in cui stavamo rientrando a Napoli per preparare una partita contro il Milan. Diego venne da me e mi disse che non voleva vedere bandiere rossonere al San Paolo“.

“Messi non vale Maradona? Penso che Maradona sia superiore, sarebbe stato bello vederli in campo insieme. Ma comunque la differenza tra Diego e gli altri si verrebbe a creare. La distanza è quasi incolmabile”.