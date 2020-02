Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni alla UEFA sull’allenatore avversario Quique Setien:

“Seguo Setien da quando allenava il Las Palmas perché ha un modo di giocare che mi piace visto che inizia sempre il palleggio dal basso. Tra l’altro quando allenavo il Milan e lui il Betis ci ho perso in casa e in Spagna abbiamo pareggiato. Lo apprezzo e lo stimo molto; penso anche di somigliargli per quanto riguarda l’organizzazione degli allenamenti“.